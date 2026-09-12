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Pablo duplica su marcador y se lleva un premio espectacular en su primer panel

Pablo ha heredado un panel casi completo cuando ha tirado de la ruleta y, no bastante con sumar 4.000€ a su marcador, ha doblado esta cantidad con una tirada impecable.

Pablo duplica su marcador y se lleva un premio espectacular en su primer panel

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Borja Tamayo
Publicado:

El primer panel de La ruleta de la noche ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Víctor acumulaba hasta 5.625€ en su marcador; sin embargo, ha perdido el turno y se ha visto obligado a cedérselo a Pablo, quien no pensaba desaprovechar la ocasión.

Cayendo en la casilla de 2.000€ y duplicándola al decir la P, el concursante se plantaba con 4.000€ en una sola tirada. Ahora bien, lejos de conformarse con esta más que satisfactoria cifra, ha ido a por todas, apuntando al Me lo quedo para así robar a su compañero lo ganado hasta el momento.

A pesar de no conseguir dar en la diana, ha sumado unos satisfactorios 400€. ¡Pero no era suficiente! Pablo ha vuelto a tirar para, esta vez, duplicar el dinero y plantarse en nada menos que 9.600€. El público le ha regalado una merecidísima ola que no ha dudado en celebrar.

Desde luego, hay pocas formas de empezar mejor en este programa. ¡Vuelve a ver este arranque de La ruleta de la suerte noche en el vídeo de arriba!

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