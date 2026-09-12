Pablo se queda sin palabras al acertar el Panel Final y llevarse casi 50.000 euros

Los marcadores de La ruleta de la suerte noche han mantenido en vilo a los concursantes hasta el último momento. Y es que, a pesar de que parecía que Chari iba a jugar la Gran Final, Pablo ha dado la sorpresa al triunfar en el Panel con Bote y adelantarla por la derecha.

Sin embargo, Pablo no es de los que se conforman y, con el gajo de los 100.000€ en su poder, ha ido a por todas. La primera tarea era resolver el panel en cuestión, una contienda que ha superado en tan solo tres segundos. “Me voy”, ha sido lo único que podía decir, quedándose prácticamente sin palabras al saberse ganador.

El segundo objetivo era puramente azaroso: haber cogido el sobre del premio de seis cifras. Si bien no lo ha cumplido, Jorge Fernández le ha anunciado que se llevaba 14.000€ más a lo que ya tenía. ¡Casi 50.000€ en total!

¿Te has perdido este emocionante final de programa? Dale play al vídeo para, junto a Pablo, celebrar este espectacular resultado.

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