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Los Gemeliers llenan de música el plató de Y ahora Sonsoles cantando su último éxito en directo

Jesús y Daniel Oviedo nos presentan su nuevo tema: 'Nudito Remix'. ¡No te pierdas la actuación que ha puesto a todo el plató en pie!

Gemeliers

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Daniel y Jesús Oviedo siempre han sido un equipo. Desde muy pequeños, su talento y pasión por la música les llevaron a convertirse en todo un fenómeno de masas bajo el nombre de Gemeliers.

A sus 27 años y tras una larga trayectoria musical, los Gemeliers continúan sumando éxitos. El último de ellos: su canción 'Nudito Remix'.

Hoy, Daniel y Jesús Oviedo nos regalan su música en el plató de Y ahora Sonsoles. ¡Dale al play para ver la actuación en directo que ha conquistado al público!

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