¡Se lleva un bote de 24.000 euros! Así ha sido la épica remontada de Pablo para entrar en la Gran Final

A lo largo del programa, Chari ha conseguido acumular la increíble cantidad de 23.750€. Una cifra que, en circunstancias normales, sería suficiente como para llegar a la Gran Final. No obstante, Pablo no es de los que se conforman y ha ido a por todas en cuanto se le ha presentado la oportunidad.

El concursante empezaba su turno con 0€ y, solo por si la suerte se ponía de su lado, ha utilizado el Me lo quedo para robar el gajo de 100.000€ a Víctor. Ahora bien, para poder utilizarlo tenía que superar a Chari y, para ello, solo había una opción: caer en el Bote.

¡Dicho y hecho! La primera tirada le servía para colocar correctamente la ruleta (y de paso llevarse 2.000€), dejándolo todo en manos de su último lanzamiento. Pablo ha acertado y ha caído en la casilla dorada, consiguiendo 22.000€ de Bote que lo han llevado directamente a la Gran Final.

¡Espectacular! Un momento que sin duda jamás olvidará y que puedes volver a ver dando play al vídeo de arriba.

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