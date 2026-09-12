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¡Se lleva un bote de 24.000 euros! Así ha sido la épica remontada de Pablo para entrar en la Gran Final

Todo parecía apuntar a que Chari sería la que llegaría a la Gran Final; sin embargo, en el Panel con Bote, Pablo ha demostrado que todavía tenía mucho que decir.

¡Se lleva un bote de 24.000 euros! Así ha sido la épica remontada de Pablo para entrar en la Gran Final

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Borja Tamayo
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A lo largo del programa, Chari ha conseguido acumular la increíble cantidad de 23.750€. Una cifra que, en circunstancias normales, sería suficiente como para llegar a la Gran Final. No obstante, Pablo no es de los que se conforman y ha ido a por todas en cuanto se le ha presentado la oportunidad.

El concursante empezaba su turno con 0€ y, solo por si la suerte se ponía de su lado, ha utilizado el Me lo quedo para robar el gajo de 100.000€ a Víctor. Ahora bien, para poder utilizarlo tenía que superar a Chari y, para ello, solo había una opción: caer en el Bote.

¡Dicho y hecho! La primera tirada le servía para colocar correctamente la ruleta (y de paso llevarse 2.000€), dejándolo todo en manos de su último lanzamiento. Pablo ha acertado y ha caído en la casilla dorada, consiguiendo 22.000€ de Bote que lo han llevado directamente a la Gran Final.

¡Espectacular! Un momento que sin duda jamás olvidará y que puedes volver a ver dando play al vídeo de arriba.

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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