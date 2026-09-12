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Chari duplica el premio en la Triple Prueba de Velocidad y se lleva una ola de 6.000 euros

Acertar una Prueba de Velocidad no es tarea sencilla. Ahora bien, acertar las tres seguidas es digno de admirar. Por eso, Chari se ha ganado la ola del público, duplicando su premio en el proceso.

Chari duplica el premio en la Triple Prueba de Velocidad y se lleva una ola de 6.000 euros

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Borja Tamayo
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La Triple Prueba de Velocidad no solo evalúa la habilidad de los concursantes a la hora de resolver un panel, sino también la rapidez mental con la que logran este objetivo. Chari ha demostrado gozar de ambas capacidades de sobra, acertando en las tres ocasiones la frase oculta.

Con la pista “Menos es más”, ha dado al pulsador tres veces para enfundarse 1.000€ en cada una de ellas. Ahora bien, esta prueba tiene un premio extra para los pocos que consiguen hacer un pleno: El premio se duplica.

Así, Chari se ha ganado a pulso 6.000€ que suben directamente a su marcador final. El público lo ha celebrado como corresponde, regalándole una ola a la que el presentador y sus compañeros también se han sumado.

¿Eres capaz de resolver los paneles con la misma agilidad que ella? Compruébalo dando play al vídeo de arriba.

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