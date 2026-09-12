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Una noche en el polígono del Tarajal de Ceuta, uno de los asentamientos más conflictivos: "Beben, pastillas, de todo..."

Nos adentramos en uno de los puntos más conflictivos de Ceuta a raíz de la crisis migratoria. Un polígono que se ha convertido en un camping improvisado que los vecinos denuncian por ser un foco de violencia e insalubridad.

Camping Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Los ceutíes piden ayuda un mes después de la entrada masiva de 80.000 migrantes. Las calles se han llenado de tensión, inseguridad y violencia y los ciudadanos cada vez tienen más miedo de salir a la calle.

Carlos Quílez

Según los datos del ministerio del Interior, aún 5.000 personas continúan en Ceuta tras cruzar la frontera entre Marruecos y España. Unas personas que deambulan por las calles de la ciudad autónoma y se agrupan en campings improvisados.

Uno de los asentamientos más problemáticos es el que se ha instalado en el polígono del Tarajal. Nuestro compañero José Domingo Bueno se ha adentrado allí durante la noche, uno de los momentos de más tensión en Ceuta.

"Beben, pastillas, de todo...", nos cuentan algunos ceutíes. Allí, podemos ver cómo hacen las necesidades en la calle, viven rodeados de basura y se enfrentan unos a otros al caer el sol.

La imagen del polígono de noche es algo que los ceutíes nunca imaginaron. ¡Y te lo mostramos en el vídeo de arriba!

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