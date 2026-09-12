Una noche en el polígono del Tarajal de Ceuta, uno de los asentamientos más conflictivos: "Beben, pastillas, de todo..."

Los ceutíes piden ayuda un mes después de la entrada masiva de 80.000 migrantes. Las calles se han llenado de tensión, inseguridad y violencia y los ciudadanos cada vez tienen más miedo de salir a la calle.

Según los datos del ministerio del Interior, aún 5.000 personas continúan en Ceuta tras cruzar la frontera entre Marruecos y España. Unas personas que deambulan por las calles de la ciudad autónoma y se agrupan en campings improvisados.

Uno de los asentamientos más problemáticos es el que se ha instalado en el polígono del Tarajal. Nuestro compañero José Domingo Bueno se ha adentrado allí durante la noche, uno de los momentos de más tensión en Ceuta.

"Beben, pastillas, de todo...", nos cuentan algunos ceutíes. Allí, podemos ver cómo hacen las necesidades en la calle, viven rodeados de basura y se enfrentan unos a otros al caer el sol.

La imagen del polígono de noche es algo que los ceutíes nunca imaginaron. ¡Y te lo mostramos en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas