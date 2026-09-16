La respuesta de una vecina ceutí a Pedro Sánchez: "La competencia de los menores es de Vivas, pero el triaje es del Gobierno"

La crisis migratoria en Ceuta ha llenado las calles de tensión, insalubridad y miedo. Los ceutíes conviven con asentamientos improvisados, playas intransitables y una inseguridad constante desde los días 30 y 31 de julio.

Alrededor de mil menores sin identificar vagan por las calles de Ceuta. Un problema sobre el que, cuando se le ha preguntado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, este ha señalado directamente al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. "Pregúntele a Vivas", ha respondido.

Ante la falta de responsabilidad del Gobierno central, los ceutíes se han mostrado indignados. Encarnita, una vecina ceutí, ha querido responder directamente a Pedro Sánchez, asegurando que, aunque la gestión de los menores es parte de las comunidades, el Gobierno central tiene el deber de afiliarlos en un primer momento. "El triaje es competencia del Gobierno", advierte.

Encarnita, además, ha lanzado un mensaje a toda España. Esta pide que se solucione la situación de los menores, pero sostiene que los menores españoles también están desatendidos y tienen miedo. "¿Nuestros menores dónde quedan?", pregunta.

Por el momento, el Gobierno no ha dado respuesta a la crisis migratoria. Una situación a la que los ceutíes no logran verle el final.