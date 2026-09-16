ÚLTIMA HORA
La respuesta de una vecina ceutí a Pedro Sánchez: "La competencia de los menores es de Vivas, pero el triaje es del Gobierno"
Los ceutíes están al límite. La crisis migratoria continúa condicionando la vida de los ciudadanos y el Gobierno sigue sin dar soluciones.
Publicidad
La crisis migratoria en Ceuta ha llenado las calles de tensión, insalubridad y miedo. Los ceutíes conviven con asentamientos improvisados, playas intransitables y una inseguridad constante desde los días 30 y 31 de julio.
Alrededor de mil menores sin identificar vagan por las calles de Ceuta. Un problema sobre el que, cuando se le ha preguntado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, este ha señalado directamente al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. "Pregúntele a Vivas", ha respondido.
Ante la falta de responsabilidad del Gobierno central, los ceutíes se han mostrado indignados. Encarnita, una vecina ceutí, ha querido responder directamente a Pedro Sánchez, asegurando que, aunque la gestión de los menores es parte de las comunidades, el Gobierno central tiene el deber de afiliarlos en un primer momento. "El triaje es competencia del Gobierno", advierte.
Encarnita, además, ha lanzado un mensaje a toda España. Esta pide que se solucione la situación de los menores, pero sostiene que los menores españoles también están desatendidos y tienen miedo. "¿Nuestros menores dónde quedan?", pregunta.
Más Noticias
- Poli Rincón, exfutbolista del Real Madrid, sobre la polémica de la camiseta por Ceuta: "Esto ha sido una vergüenza"
- Seguimos los pasos de Shakira en España: se aloja en un hotel de lujo que puede alcanzar los 20.000 euros la noche
- Miguel Bosé rompe el pacto con Nacho Palau: "No se siente cómodo con que sus hijos estén en el pueblo de Nacho"
Por el momento, el Gobierno no ha dado respuesta a la crisis migratoria. Una situación a la que los ceutíes no logran verle el final.
Publicidad