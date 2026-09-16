Entrevista
Pablo López vuelve a La Voz con más confianza que nunca: “Vengo a por todas”
El coach afronta su novena temporada en La Voz después de ganar la pasada edición y lo hace con las ideas claras. Este viernes, estreno de la nueva edición en Antena 3.
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Pablo López regresa una temporada más a La Voz y lo hace después de haber conseguido la victoria en la pasada edición. Con nueve temporadas a sus espaldas, el malagueño afronta esta nueva aventura con la misma ilusión y dispuesto a volver a luchar por las mejores voces: “Vengo a por todas y con confianza, sobre todo”.
Para el coach hay algo imprescindible para pulsar el botón durante las Audiciones a ciegas: sentir. “Necesito que una actuación me emocione, me cuesta mucho ser técnico. La emoción es vital”, confiesa.
“El talento en este país brota de una manera muy viva”
Después de tantas temporadas, Pablo López sigue sorprendiéndose con las voces que llegan al programa: “El talento en este país brota de una manera muy viva”, asegura.
Y nueve temporadas no han conseguido que pierda la ilusión: “Soy un loco de la música. Me parece una experiencia de la que me siento honrado y que merece la pena vivir”.
Este año tendrá que enfrentarse a Melendi, Lola Índigo y Mika para convencer a los talents. Y Pablo reconoce entre risas que no lo tendrá nada fácil: “Son tres oradores que, cuando peleamos por alguien, me iría con ellos”.
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Así que el malagueño ya tiene preparada su particular estrategia para ganar las batallas entre coaches: “Me tocará tirar de ojitos”, bromea. No te lo pierdas, este viernes, estreno en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.
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