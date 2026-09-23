Gabriela Guillén, acusada de contratación ilegal: la niñera de su hijo relata las condiciones en las que trabajaba

Y ahora Sonsoles ha recogido en exclusiva el testimonio de una persona que acusa a Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne y madre de su último hijo, de haberla engañado a nivel laboral. Se trata de Mónica, quien fue niñera de su hijo.

Ambas se conocieron hace 15 años, pero es en 2025 cuando Gabriela le ofrece trabajo cuidando de su hijo. La empresaria dice que le va a pagar 1000 euros al mes, una cantidad que no se termina cumpliendo.

Con el tiempo, Mónica se dio cuenta de que hacía muchas horas extra y que Gabriela comenzaba a pagarle por horas. "En ese momento me estaba pagando por horas, no por él sueldo que habíamos acordado", asegura, "y todo sin estar dada de alta".

Además, asegura que, muchas veces, Gabriela no era exacta con los pagos. "Al principio no le daba importancia porque ella decía que tenía problemas económicos", señala, "yo si hacía 5 horas 40 minutos, entonces ya esos 40 minutos no existieron en su mente, ella luego hacía su calculo y te pagaba lo que ella consideraba".

Las condiciones en las que supuestamente trabajaba Mónica tampoco eran las óptimas. "No nos dejaba encender el aire acondicionado", afirma, "me veía por las cámaras libre y me mandaba cosas...".

Todo terminó un día en el que Gabriela Guillén habría decidido despedirla sin previo aviso. Desde entonces, Mónica afirma que no ha vuelto a verla y ha denunciado la situación.