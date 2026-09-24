Hoy, noche de cine en El Hormiguero con la visita de Alejandro Amenábar

El Hormiguero recibe a Alejandro Amenábar, uno de los directores más reconocidos del cine español. El cineasta regresa al programa para hablar con Pablo Motos de sus nuevos proyectos y repasar algunos de los momentos más importantes de una trayectoria marcada por grandes éxitos.

Durante la entrevista, Amenábar comparte algunas de las experiencias que ha vivido detrás de las cámaras y recuerda cómo fueron algunos de sus trabajos más destacados. Además, habla de su manera de entender el cine y de los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Sobre él:

Alejandro Amenábar comenzó su trayectoria como director con Tesis, película con la que ganó el Goya a Mejor Director y que supuso su salto al reconocimiento. Después llegaron títulos como Abre los ojos, Los otros, Mar adentro, Ágora o Mientras dure la guerra, consolidando una carrera con presencia tanto en España como fuera de nuestras fronteras.