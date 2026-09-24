En El Hormiguero
"Me pegó un naranjazo": la surrealista anécdota de Bertín Osborne con Rocío Jurado antes de un concierto
El cantante ha aprovechado la sección de Trancas y Barrancas para recordar a la más grande y para compartir con los espectadores un divertida anécdota que compartió con ella.
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Bertín Osborne ha vuelto al plató de El Hormiguero para recordar algunos de los momentos más destacados de su carrera junto a su buen amigo Pablo Motos y para hablarnos de los proyectos profesionales en los que está envuelto en estos momentos.
Después de confesarnos cómo vivió su vasectomía y de hacernos una pequeña demostración de su nivel de ballet en plató, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al cantante a un divertido juego para descubrir alguna anécdota nueva de Bertín.
La primera persona con la que el invitado ha tenido que compartir una historia ha sido Rocío Jurado. "Yo la adoraba. Fui la última persona con la que cantó en directo", nos ha contado Bertín Osborne. Además, ha recordado una divertida conversación que tuvo con ella antes de un importante concierto. ¡Escucha la historia completa dándole al play al vídeo de arriba!
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