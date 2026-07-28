Mejores momentos | 28 de julio
“Una se ha quedado afónica y todo”: el público se desespera con Pedro, que termina cayendo en la quiebra
El concursante estaba tan concentrado en intentar descifrar el panel que no se ha percatado del buen consejo que le estaban dando desde el público.
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Parecía que Pedro estaba disfrutando de la suerte del principiante en este primer panel de La ruleta de la suerte: ha conseguido gajos muy buenos e incluso se ha llevado los 600 euros del gajo de ‘Vacaciones’.
Pero lo que se le ha resistido al concursante ha sido el panel. Pedro ha caído en el ‘X2’ y Jorge Fernández le ha aconsejado que dijera una letra que tuviese clara, pero el concursante lo ha visto muy complicado: “No tengo ninguna clara”. Sin embargo, ha acertado con la letra propuesta y se ha colocado ¡con 800 euros!
El público no ha parado de animarle a usar la doble letra, pero Pedro estaba tan concentrado en el panel que ni siquiera lo ha escuchado. Ha vuelto a tirar y ha ocurrido lo peor que podría pasar: ha caído en la quiebra. “¿No escuchabas nada de lo que te decían?”, le ha preguntado el presentador asombrado. Ayy… si hubiese hecho caso al público… ¡Dale al play!
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