Nos lo cuenta
Inmaculada ha perdido 20 kilos en cuatro meses gracias a un medicamento: "Me quitaba las ganas de comer"
Pesaba 95 kilos, pero ahora se ha quedado en unos 75. Gracias a un medicamento que le recetó el médico, ha podido adelgazar de manera controlada y sin efectos secundarios.
Publicidad
Cerca de siete millones de españoles padecen obesidad, una realidad a la que se enfrentó Inmaculada, una mujer de 66 años que llegó a pesar casi 100 kilos. Sin embargo, gracias a un medicamento ha logrado adelgazar 20 kilos en cuatro meses.
Todo comenzó cuando, tras hacerse una analítica, le detectaron una proteína del colesterol malo que estaba demasiado alta. Los médicos le alertaron de los riesgos que tenía de padecer un ictus o problemas cardíacos.
Por prescripción médica, Inmaculada comenzó a tomar pastillas para el colesterol, combinadas con pinchazos adelgazantes, un medicamento que le cuesta unos 200 euros. "Yo soy jubilada y es bastante caro", señala.
Más Noticias
- Hablamos con uno de los primeros españoles en regresar de la guerra: "Temía mucho por mis hijas"
- Sonsoles Ónega y sus hermanos, tras la muerte de Fernando Ónega: "Nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre"
- Vecina de Santander, sobre el accidente mortal de la pasarela de El Bocal: "Cuando las cosas no se cuidan, pasan desgracias"
En apenas cuatro meses, Inmaculada había adelgazado 20 kilos sin efectos secundarios. Algo que le ha hecho sentirse mucho mejor físicamente y a nivel de salud.
Publicidad