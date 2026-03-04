Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Inmaculada ha perdido 20 kilos en cuatro meses gracias a un medicamento: "Me quitaba las ganas de comer"

Pesaba 95 kilos, pero ahora se ha quedado en unos 75. Gracias a un medicamento que le recetó el médico, ha podido adelgazar de manera controlada y sin efectos secundarios.

Adelgaza 20 kilos

Publicidad

Cerca de siete millones de españoles padecen obesidad, una realidad a la que se enfrentó Inmaculada, una mujer de 66 años que llegó a pesar casi 100 kilos. Sin embargo, gracias a un medicamento ha logrado adelgazar 20 kilos en cuatro meses.

Todo comenzó cuando, tras hacerse una analítica, le detectaron una proteína del colesterol malo que estaba demasiado alta. Los médicos le alertaron de los riesgos que tenía de padecer un ictus o problemas cardíacos.

Por prescripción médica, Inmaculada comenzó a tomar pastillas para el colesterol, combinadas con pinchazos adelgazantes, un medicamento que le cuesta unos 200 euros. "Yo soy jubilada y es bastante caro", señala.

En apenas cuatro meses, Inmaculada había adelgazado 20 kilos sin efectos secundarios. Algo que le ha hecho sentirse mucho mejor físicamente y a nivel de salud.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Adelgaza 20 kilos

Inmaculada ha perdido 20 kilos en cuatro meses gracias a un medicamento: "Me quitaba las ganas de comer"

Hablamos con uno de los primeros españoles en regresar de la guerra: "Temía mucho por mis hijas"

Hablamos con uno de los primeros españoles en regresar de la guerra: "Temía mucho por mis hijas"

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega y sus hermanos, tras la muerte de Fernando Ónega: "Nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre"

El Bocal
Última hora

Vecina de Santander, sobre el accidente mortal de la pasarela de El Bocal: "Cuando las cosas no se cuidan, pasan desgracias"

Vicente Vallés
Muere Fernando Ónega

Las emotivas palabras de Vicente Vallés sobre Fernando Ónega: "Ha sido un gigante y los gigantes dejan una huella enorme"

María Rey
Última hora

María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa: "Fernando Ónega está recibiendo un homenaje digno de un hombre de Estado"

Cientos de personas han acudido a darle el último adiós a Fernando Ónega, uno de los periodistas más importantes de la Transición, que fallecía ayer a los 78 años en Madrid.

Pilar Vidal
Nos lo cuenta

La especial relación de Pilar Vidal y Fernando Ónega: "Yo no estaría aquí si él no me hubiera dado una oportunidad"

El padre de Sonsoles Ónega fallecía ayer a los 78 años. Una pérdida que deja un vacío en el mundo de la comunicación y en el corazón de los que le conocían, como Pilar Vidal.

Tragedia Santander

¿Cuáles fueron las causas de la tragedia que deja cinco estudiantes fallecidos en Santander?: "Es imperdonable es que no se vigilen las infraestructuras"

Alcalde de Rota

¿Apoyo al no de España al uso de las bases americanas?, responde el alcalde de Rota: "A ellos no se les pasa por la cabeza irse"

Paco García, productor aceite de oliva

Los miedos de un productor de aceite de oliva a las amenazas de Donald Trump a España: "Nos mata"

Publicidad