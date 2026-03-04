Inmaculada ha perdido 20 kilos en cuatro meses gracias a un medicamento: "Me quitaba las ganas de comer"

Cerca de siete millones de españoles padecen obesidad, una realidad a la que se enfrentó Inmaculada, una mujer de 66 años que llegó a pesar casi 100 kilos. Sin embargo, gracias a un medicamento ha logrado adelgazar 20 kilos en cuatro meses.

Todo comenzó cuando, tras hacerse una analítica, le detectaron una proteína del colesterol malo que estaba demasiado alta. Los médicos le alertaron de los riesgos que tenía de padecer un ictus o problemas cardíacos.

Por prescripción médica, Inmaculada comenzó a tomar pastillas para el colesterol, combinadas con pinchazos adelgazantes, un medicamento que le cuesta unos 200 euros. "Yo soy jubilada y es bastante caro", señala.

En apenas cuatro meses, Inmaculada había adelgazado 20 kilos sin efectos secundarios. Algo que le ha hecho sentirse mucho mejor físicamente y a nivel de salud.