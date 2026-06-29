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Rocío Muñoz, tras conocer la querella de Omar Montes: "Igual se da la vuelta a la tortilla y soy yo quien le pide un millón"

Estalla una nueva guerra entre Omar Montes y Rocío Muñoz. El cantante ha presentado una querella contra la esteticista por supuestas calumnias que perjudican su honor, imagen y reputación.

Rocío Muñoz

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Después de conocer que Omar Montes será supuestamente padre de un hijo que espera la esteticista Rocío muñoz, las especulaciones y rumores han crecido. Ahora, los seguidores de ambos están muy pendientes a sus redes sociales y a lo que publican, más cuando Rocío ha estado dando entrevistas donde ha mostrado las conversaciones entre ella y el cantante.

Ahora, el artista ha presentado una querella en contra de Muñoz por un supuesto perjuicio ocasionado contra su honor, imagen pública y reputación, pidiendo 500.000 euros de indemnización. Sin embargo, Rocío confiesa estar tranquila ya que tiene todas las pruebas guardadas para poder defenderse de cualquier amenaza, además asegura que "no me ha llegado nada, todavía la estoy esperando", en cuanto a la denuncia.

"A lo mejor se da la vuelta a la tortilla y le pido yo un millón" respondía Rocío hacia esta querella, preguntando además que por qué no pone una por la paternidad.

Rocío ha jugado en sus redes sociales con un fotomontaje respondiendo e imitando a Omar a la historia que subió hace algunos días dirigido a su pareja Lola, con el mismo anillo, pero en vez de con las iniciales O.M, con las suyas R.M al grito de: "¿Perdonarte para qué?", en medio de una guerra de denuncias e indirectas.

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