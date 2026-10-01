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La reacción de Alejandra Osborne a la posible relación de su padre con una joven de 28 años: "No me sorprende"

A sus 71 años, Bertín parece haber vuelto a ilusionarse con Sofía, una joven de 28 años de origen brasileño. Ambos se han dejado ver juntos en varias ocasiones y hemos querido preguntarle a su hija sobre ello.

Alejandra Osborne

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Sara Sanz Navarro
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Bertín Osborne vuelve a ser noticia por sus relaciones amorosas. Tras tres años de aparente soltería, el artista parece de nuevo ilusionado y presume de acompañante en un acto homenaje a El Turronero.

Se trata de Sofía, una mujer de 28 años de origen brasileño y con raíces holandesas que trabaja en el sector comercial de Marbella. Ambos se habrían conocido hace un año.

En Y ahora Sonsoles hemos podido conocer la reacción de su hija, Alejandra Osborne, a la noticia. "No tenía ni idea", afirma, sorprendida.

Cuando se le pregunta por la diferencia de edad entre Bertín y Sofía, Alejandra asegura que "no le sorprende". "Donde manda el corazón, no manda marinero", señala, entre risas.

Aunque ambos llevan casi un año viéndose y Sofía parece conocer al entorno de Bertín, Paloma García-Pelayo advierte que el cantante aún no la considera su pareja. "Dice que la ve de vez en cuando, igual que ve a otras 50 amigas más", explica Paloma García-Pelayo. ¿Estaremos ante la próxima relación de Bertín Osborne?

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La reacción de Alejandra Osborne a la posible relación de su padre con una joven de 28 años: "No me sorprende"

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