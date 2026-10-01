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La visita de los Reyes genera debate entre los ceutíes: "La solución no va a ser limpiarlo todo, el Rey tiene que ver lo que hay"

Se cumplen dos meses del salto masivo de migrantes a Ceuta. Ante la inminente visita de los Reyes de España, los ceutíes esperan que la situación por fin pueda cambiar, aunque algunos defienden que tendría que ver la situación sin "edulcorar".

Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El rey Felipe VI y la reina Letizia visitarán el próximo 13 de octubre Ceuta. Dos meses después del salto masivo de 80.000 migrantes, miles de ellos aún continúan en la ciudad autónoma, que espera volver a la normalidad mínimamente con la visita real.

Ahora mismo, Ceuta vive entre el miedo, la tensión y la violencia. Las playas se convierten en asentamientos improvisados y las casas se blindan ante una situación en la que los caballas dicen sentirse abandonados.

Ante la visita de los Reyes, se espera que las playas y las calles se desalojen y se limpien de basura. Una decisión que, aunque beneficia temporalmente a los ceutíes, consideran que no es una solución definitiva. "Los meterán en otros lados y será problema para otros vecinos", señala Gloria, una ceutí.

"Lo que no han hecho en dos meses lo hacen en tres días", afirma Gloria, "la solución no va a ser quitarlo, el Rey tiene que ver lo que hay". ¿Logrará Ceuta una solución definitiva? ¡Dale al play para ver todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

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