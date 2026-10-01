El alcalde de Oleiros (A Coruña) se defiende tras su polémica con una agente de policía: "Fue una reacción humana"

Sale a la luz una conversación telefónica que ha puesto en el centro de la polémica a Ángel García Seoane, el alcalde de Oleiros (A Coruña). Este hablaba con una agente de la Policía Local, a la que insultaba porque la grúa se había llevado su coche. "¿Tú eres tonta o gilipollas?", le preguntaba.

La agente de la policía que atendió la llamada ha denunciado al edil. Sin embargo, este ha querido defenderse en nuestro programa y aclarar por qué reaccionó así.

Ángel García desvela que acababa de salir de una operación de corazón y tenía prisa para volver a su casa y tomarse las medicinas pertinentes. Según él, el coche estaba bien aparcado en una zona señalizada y reservada para el alcalde.

"Fue una reacción humana, probablemente demasiado vehemente, con alguna expresión igual desacertada, pero cualquiera en mi situación, ¿qué haría?", advierte. Además, cuestiona los intereses de quienes utilizan la noticia para descalificarle. "Hay un interés político gravísimo", señala.