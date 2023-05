Raphael cumple 80 años convertido en un gran icono musical y sin pensar en la jubilación

Raphael cumple hoy 80 años convertido en nuestro gran icono musical y lo seguirá siendo porque no piensa para nada en la jubilación. "Yo no hubiera podido ser otra cosa que no fuera artista", advertía hace años el cantante.

Lleva más de seis décadas subido a los escenarios y la cifra de premios que acumula es imposible de superar. Además, tiene uno del que pocos pueden presumir: el Disco de Uranio, que lo otorgan cuando tienes más de 50 millones de copias vendidas.

Un éxito al que ha contribuido su mujer, Natalia Figueroa, con quien ya lleva 50 años de relación, y cumple años rodeado de ella, sus hijos y sus nietos.

A sus 80 años, sigue cosechando éxitos y dejándonos sin palabras. ¡Felicidades!