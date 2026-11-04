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Ana Obregón le lanza un mensaje a Antonia Dell’Atte en Y ahora Sonsoles: "Por favor, perdóname"

Ana Obregón ha publicado un comunicado en el que se disculpa por haber acusado a Antonia Dell’Atte de falsificar una denuncia contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Un gesto con el que ambas parecen haber firmado la paz tras años de disputas.

Ana Obregón

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La actriz Ana Obregón sorprendía ayer publicando un comunicado en el que se disculpaba públicamente por haber acusado a Antonia Dell’Atte de falsificar la denuncia de malos tratos contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Una denuncia que fue interpuesta en 1991 y que Ana puso en duda en 2021.

Fue la propia Ana Obregón la que, ante el inminente juicio con Antonia Dell’Atte, decidió llamar a su abogado para llegar a un acuerdo extrajudicial. Un gesto que pone fin a años de enfrentamiento.

Ana Obregón y Antonia

Ana Obregón se ha mostrado arrepentida en Y ahora Sonsoles y asegura que "no puede más". "Me he arrepentido de corazón", afirma, "pero no basta con arrepentirse en silencio, hay que saber pedir disculpas".

La actriz ha asegurado que, cuando realizó aquellas declaraciones, acababa de perder a su hijo. "En ese momento no era una mujer normal, era una mujer en shock y recibí una información que era falsa".

En directo, Ana ha querido reforzar sus disculpas y, mirando a cámara, le ha lanzado un mensaje: "Lo he dicho en Instagram porque tenemos un acuerdo y no voy a hablar nunca más de este tema, pero, por favor, Antonia, perdóname".

Las disculpas de Ana Obregón han puesto patas arriba el panorama del corazón en nuestro país. Un comunicado que se convierte en la firma de paz una histórica enemistad.

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