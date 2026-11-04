FAMOSOS
Ana Obregón, "cansada" de defender a Alessandro Lecquio: "¿Cómo he podido defender cosas que eran indefendibles?"
Ana Obregón pide disculpas a Antonia Dell’Atte por haberla acusado de falsificar su denuncia de malos tratos contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Una defensa que hizo durante años y de la que confiesa haberse cansado.
Publicidad
Las disculpas públicas de Ana Obregón hacia Antonia Dell’Atte han revolucionado el mundo del corazón. En 2021, Ana acusó a la italiana de haber falsificado la denuncia de malos tratos que interpuso en 1991 contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Ahora, tras 35 años de enemistad, ambas firman la paz con un acuerdo extrajudicial.
Según cuenta Ana Obregón, las acusaciones por su parte llegaron cuando falleció su hijo y decidió defender a su exmarido. "Me guie por el corazón", afirma, "en ese momento no era una mujer normal, era una mujer en shock que acababa de perder a mi hijo".
Más Noticias
- Ana Obregón le lanza un mensaje a Antonia Dell’Atte en Y ahora Sonsoles: "Por favor, perdóname"
- Isabel Faya, exmujer de El Vaquilla: "Me utilizó para salir de la cárcel, me di cuenta de que todo fue una mentira"
- Ángel Gutiérrez, excompañero de equipo de Jesús de Miguel: "No me quiero ni imaginar cómo estará su mujer y su niña"
Ahora, Ana confiesa que está muy arrepentida y cansada de "defender lo indefendible". "Me he pasado la vida cuidando de los demás, basta ya", sentencia, "voy a vivir mi vida en paz". ¡Dale al play para escuchar sus palabras!
Publicidad