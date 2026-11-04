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Ana Obregón, "cansada" de defender a Alessandro Lecquio: "¿Cómo he podido defender cosas que eran indefendibles?"

Ana Obregón pide disculpas a Antonia Dell’Atte por haberla acusado de falsificar su denuncia de malos tratos contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Una defensa que hizo durante años y de la que confiesa haberse cansado.

Ana Obregón

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Sara Sanz Navarro
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Las disculpas públicas de Ana Obregón hacia Antonia Dell’Atte han revolucionado el mundo del corazón. En 2021, Ana acusó a la italiana de haber falsificado la denuncia de malos tratos que interpuso en 1991 contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Ahora, tras 35 años de enemistad, ambas firman la paz con un acuerdo extrajudicial.

Ana Obregón

Según cuenta Ana Obregón, las acusaciones por su parte llegaron cuando falleció su hijo y decidió defender a su exmarido. "Me guie por el corazón", afirma, "en ese momento no era una mujer normal, era una mujer en shock que acababa de perder a mi hijo".

Ahora, Ana confiesa que está muy arrepentida y cansada de "defender lo indefendible". "Me he pasado la vida cuidando de los demás, basta ya", sentencia, "voy a vivir mi vida en paz". ¡Dale al play para escuchar sus palabras!

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