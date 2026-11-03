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Álex, amigo del futbolista fallecido Jesús de Miguel: "Vimos que era un golpe tremendo, pero esto no nos lo imaginábamos"

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel ha fallecido después de que el portero del Andorra, Jesús Owono, impactara con su rodilla en el pecho del fallecido. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Álex Jiménez, amigo de Jesús de Miguel.

Álex

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El lunes 2 de noviembre, Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife, era trasladado de urgencia al hospital tras chocar en pleno partido contra Jesús Owono, el portero del FC Andorra. Hoy, a las 8 de la mañana, el propio club anunciaba con tristeza la noticia de su fallecimiento.

El delantero se desplomó en el campo después de que la rodilla del portero del FC Andorra impactara contra su pecho. Este recibió una tarjeta roja directa y Jesús de Miguel fue atendido de inmediato en el campo, pero tuvo que ser ingresado en la UCI con un cuadro crítico.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Álex Jiménez, amigo de Jesús de Miguel y periodista deportivo, que se ha mostrado roto ante la noticia. "Era de las mejores personas que he conocido", afirma, entre lágrimas.

Álex Jiménez ha recordado la lucha de su amigo por convertirse en futbolista profesional, lamentando que haya tenido un final tan trágico después de su esfuerzo. "La vida a veces puede darte este golpe tremendo, inesperado e injusto", asegura.

Según nos cuenta Álex, cuando vio el momento del impacto, no se imagina que pudiera acabar así. "Es un golpe tremendo, pero no te lo imaginas", señala, "con el paso de las horas vimos que la situación era más complicada de lo que parecía".

La muerte de Jesús de Miguel ha conmocionado por completo a su entorno y al mundo del fútbol. Una pérdida que deja una huella imborrable en su familia y amigos como Álex Jiménez.

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