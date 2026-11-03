El difícil momento que atraviesa Gerard Piqué tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Ha pasado una noche terrible"

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha fallecido esta mañana a sus 30 años. El propio club comunicaba que, tras varias horas ingresado en la UCI tras desplomarse en el campo, el futbolista perdía la vida en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

El delantero se desplomó durante un partido contra el Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Todo ocurrió tras el choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, que salió a despejar un balón e impactó con su rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel.

Tras el impacto, Owono recibió una tarjeta roja directa y Jesús de Miguel fue asistido de inmediato por los servicios de emergencia en el campo. Sin embargo, tras ser trasladado de urgencia, no lograron salvarle la vida.

El FC Andorra ha lamentado profundamente la muerte de Jesús de Miguel y ha dado una rueda de prensa en la que todas las miradas estaban puestas en la ausencia de Gerard Piqué, el máximo accionista del club. Una ausencia que, según informa Lorena Vázquez, ha sido deliberada. "Él no quería acaparar titulares, ha sido una decisión que se ha tomado en conjunto", afirma nuestra colaboradora.

Lorena Vázquez advierte que Piqué "está pasando por un momento muy difícil". "Ha pasado una noche terrible, apenas ha dormido", asegura la periodista.

El mundo del fútbol se encuentra devastado ante la trágica muerte de Jesús de Miguel. Una pérdida que ha conmocionado especialmente a sus familiares y amigos.