Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ÚLTIMA HORA

El difícil momento que atraviesa Gerard Piqué tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Ha pasado una noche terrible"

Lorena Vázquez desvela en Y ahora Sonsoles cómo se encuentra Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, después de que el futbolista Jesús de Miguel falleciera a causa de un choque con el portero de su equipo.

Gerard Piqué

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha fallecido esta mañana a sus 30 años. El propio club comunicaba que, tras varias horas ingresado en la UCI tras desplomarse en el campo, el futbolista perdía la vida en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

El delantero se desplomó durante un partido contra el Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Todo ocurrió tras el choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, que salió a despejar un balón e impactó con su rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel.

Tras el impacto, Owono recibió una tarjeta roja directa y Jesús de Miguel fue asistido de inmediato por los servicios de emergencia en el campo. Sin embargo, tras ser trasladado de urgencia, no lograron salvarle la vida.

El FC Andorra ha lamentado profundamente la muerte de Jesús de Miguel y ha dado una rueda de prensa en la que todas las miradas estaban puestas en la ausencia de Gerard Piqué, el máximo accionista del club. Una ausencia que, según informa Lorena Vázquez, ha sido deliberada. "Él no quería acaparar titulares, ha sido una decisión que se ha tomado en conjunto", afirma nuestra colaboradora.

Lorena Vázquez advierte que Piqué "está pasando por un momento muy difícil". "Ha pasado una noche terrible, apenas ha dormido", asegura la periodista.

El mundo del fútbol se encuentra devastado ante la trágica muerte de Jesús de Miguel. Una pérdida que ha conmocionado especialmente a sus familiares y amigos.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Gerard Piqué

El difícil momento que atraviesa Gerard Piqué tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Ha pasado una noche terrible"

Karlos Arguiñano bromea sobre su hijo Joseba: “Tengo hijos silvestres”

Karlos Arguiñano bromea sobre su hijo Joseba: “Tengo hijos silvestres”

Álex

Álex, amigo del futbolista fallecido Jesús de Miguel: "Vimos que era un golpe tremendo, pero esto no nos lo imaginábamos"

¿Habría conseguido el Bote?: David se planta con 1.050 euros y hace una tirada de prueba
Mejores momentos | 3 de noviembre

¿Habría conseguido el Bote?: David se planta con 1.050 euros y hace una tirada de prueba

Carol vence a los nervios para ganar un espectacular panel de 6.300 euros
Mejores momentos | 3 de noviembre

Carol vence a los nervios para ganar un espectacular panel de 6.300 euros

El homenaje de Jorge Fernández al equipo de La ruleta
Mejores momentos | 3 de noviembre

El homenaje de Jorge Fernández al equipo de La ruleta: “Estoy rodeado de unos compañeros maravillosos”

María ha sido la responsable de resolver uno de los paneles más especiales en La ruleta de la suerte, dando pie a unas bonitas palabras por parte del presentador.

Sonsoles Ónega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, los mejores expertos para analizar las respuestas de Óscar Puente a la tragedia de Urda

El ministro de Transportes Óscar Puente comparecerá esta tarde ante a Diputación Permanente del Congreso. Una comparecencia en la que explicará las ayudas que se le ofrecerán a las víctimas del choque de trenes de Urda.

Desalojo Sol

La acampada de Sol llega a su fin con polémica: un herido grave y denuncias de golpes y gas pimienta

Juan Carlos Rodríguez Ibarra en La Mesa con Cristina Pardo

Rodríguez Ibarra, Judit Mascó, Sara Carbonero y Bibiana Fernández, protagonistas de esta semana en La Mesa

Una tortilla muy curiosa con espinacas, queso y miel de Arguiñano

Una tortilla muy curiosa con espinacas, queso y miel de Arguiñano: “Fijaros que guapa”

Publicidad