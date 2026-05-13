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¿Qué le ha pasado a Tita Cervera tras su ingreso?: "Borja recibió una llamada y consideró que tenía que verla"
La baronesa Thyssen se recupera en casa tras ingresar en el hospital hace dos semanas. Sin embargo, la visita de sus hijos Borja y Carmen ha hecho que muchos titulares alerten de una nueva recaída. ¿Qué le ha pasado a Tita Cervera?
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El clan Thyssen atraviesa uno de sus momentos más complicados. Hace dos semanas, Tita Cervera ingresaba de urgencia en la clínica Teknon de Barcelona por un episodio grave de neumonía que hacía saltar todas las alarmas.
Tras ser atendida en el hospital, la baronesa, que acaba de cumplir 83 años, continúa su recuperación en Más Mañanas, su casa de la Costa Brava. Arropada por su familia, la salud de Tita Cervera mejora favorablemente, aunque una nueva visita de su hijo Borja ha alertado de un posible contratiempo.
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"Borja recibe una llamada y considera que con el contenido de esa llamada tiene que ir a ver a su madre", afirma Isabel Rábago. Sin embargo, nuestra colaboradora insiste en que Tita Cervera sigue estable. "Tiene todo tipo de asistencia médica en su casa y está bien cuidada", señala Rábago. ¿Podremos ver a Tita Cervera recuperada próximamente?
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