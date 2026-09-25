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Alejandro Amenábar, sobre cómo corregir a los actores durante el rodaje de una película: "A veces hay que ser directo"

Las hormigas han sometido al director de cine a una intensa ronda de preguntas para descubrir todos los secretos que esconde detrás de su éxito.

Alejandro Amenábar, sobre cómo corregir a los actores durante el rodaje de una película: "A veces hay que ser directo"

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha cerrado otra semana de éxito con la visita de Alejandro Amenábar. El director de cine ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para recordar algunos de los mejores momentos de su carrera y hablarnos de sus actuales proyectos profesionales.

Después de compartir con los espectadores varias escenas de rodaje y confesarnos qué es lo que más miedo le da, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al invitado a una intensa ronda de preguntas llamada: "Los secretos mejor guardados de Alejandro Amenábar".

Durante el interrogatorio, el director ha confesado que ha hecho algún vídeo de boda. También ha querido recalcar que, trabajando, él es muy partidario de hacer sentir cómodo a los actores y actrices y ha dado algún consejo para los jóvenes directores. ¡Descubre todo lo que ha contado Alejandro dándole al play al vídeo de arriba!

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