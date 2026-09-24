La reacción de Alejandro Amenábar al conseguir a Tom Cruise y Nicole Kidman para Los otros: "Me vino Dios a ver"

España conoció a Alejandro Amenábar cuando, todavía en la facultad de comunicación audiovisual, dirigió Tesis. La película fue todo un éxito entre la crítica y el público y, así, logro dirigir su segunda cinta: Abre los ojos. Un filme que le abrió las puertas a Hollywood cuando Tom Cruise compró los derechos para hacer un remake llamado Vanilla Sky.

Desde entonces, la relación entre Cruise y Amenábar dejó de ser una misión imposible, sirviendo de nexo para el gran éxito que fue Los otros, protagonizada por la, en aquel momento, mujer del héroe de acción: Nicole Kidman.

Así, Pablo Motos ha querido preguntar al director durante su paso por el plató de El Hormiguero cómo fue su reacción al saber que iba a tener a estas dos estrellas implicadas en su tercera producción. Una experiencia que cambió su vida, aprendiendo a trabajar como lo hacen al otro lado del charco.

Si bien en un principio tuvo ciertos debates sobre cómo enfocar la cinta, Amenábar ha confesado que era imposible que dijera que no. "Me vino Dios a ver", recuerda entre risas sobre esta oportunidad que se abrió frente a él.

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