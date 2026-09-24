Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ASÍ LO CUENTA

La reacción de Alejandro Amenábar al conseguir a Tom Cruise y Nicole Kidman para Los otros: "Me vino Dios a ver"

Alejandro Amenábar dio el salto al cine internacional con Los otros. Pero, ¿cómo consiguió a dos estrellas de la talla de Tom Cruise y Nicole Kidman para su tercera película?

Alejandro Amenábar en El Hormiguero

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

España conoció a Alejandro Amenábar cuando, todavía en la facultad de comunicación audiovisual, dirigió Tesis. La película fue todo un éxito entre la crítica y el público y, así, logro dirigir su segunda cinta: Abre los ojos. Un filme que le abrió las puertas a Hollywood cuando Tom Cruise compró los derechos para hacer un remake llamado Vanilla Sky.

Desde entonces, la relación entre Cruise y Amenábar dejó de ser una misión imposible, sirviendo de nexo para el gran éxito que fue Los otros, protagonizada por la, en aquel momento, mujer del héroe de acción: Nicole Kidman.

Así, Pablo Motos ha querido preguntar al director durante su paso por el plató de El Hormiguero cómo fue su reacción al saber que iba a tener a estas dos estrellas implicadas en su tercera producción. Una experiencia que cambió su vida, aprendiendo a trabajar como lo hacen al otro lado del charco.

Si bien en un principio tuvo ciertos debates sobre cómo enfocar la cinta, Amenábar ha confesado que era imposible que dijera que no. "Me vino Dios a ver", recuerda entre risas sobre esta oportunidad que se abrió frente a él.

¡Disfruta de las declaraciones completas en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa de Alejandro Amenábar en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa de Alejandro Amenábar en El Hormiguero

Alejandro Amenábar en El Hormiguero

La reacción de Alejandro Amenábar al conseguir a Tom Cruise y Nicole Kidman para Los otros: "Me vino Dios a ver"

Alejandro Amenábar recuerda la noche en la que perdió, literalmente, un Premio Goya: "Me dijeron que apareció en la basura"

Alejandro Amenábar recuerda la noche en la que perdió, literalmente, un Premio Goya: "Me dijeron que apareció en la basura"

invitados
Bienvenidos

Desde David Bisbal a Susana Abaitua y Maxi Iglesias: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

¡Qué espectáculo! David se impone ante Moisés en un AlaZ repleto de grandes jugadas
AlaZ | 24 de septiembre

¡Qué espectáculo! David se impone ante Moisés en un AlaZ repleto de grandes jugadas

Josema Yuste casi da la exclusiva en el ¿Dónde Están?: pleno frustrado… ¡en el último segundo!
Mejores momentos | 24 de septiembre

Josema Yuste casi da la exclusiva en el ¿Dónde Están?: pleno frustrado… ¡en el último segundo!

Moisés ha tardado en encontrar el hilo de números en este panel y el cómico ha fallado en el cara o cruz definitivo justo cuando iba a terminarse el tiempo.

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista
Mejores momentos | 24 de septiembre

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

El polo y el pantalón del concursante han sido totalmente premonitorios con la canción que ha sonado en el duelo musical entre los concursantes.

El lapsus de David con el número de programas que acumula en Pasapalabra: “¿Qué ha pasado?”

El lapsus de David con el número de programas que acumula en Pasapalabra: “¿Qué ha pasado?”

Capi Arenas

Capi Arenas, el productor de las estrellas, sobre un posible regreso de Mecano: "He sido uno de los que más cerca ha estado"

Omar Montes

Omar Montes, tras la sentencia de manutención: "Prefería ingresarle 3.000 euros a mi hijo directamente, en vez de los 2.000 a ella"

Publicidad