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A las 22:00h

Nuevas voces desatarán la batalla entre los coaches esta noche en La Voz

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López regresan a sus sillones para seguir formando sus equipos en una segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz cargada de talento, emoción y nuevas historias.

Melendi, coach de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Esta noche llega a Antena 3 las segundas Audiciones a ciegas de La Voz. Una noche llena de sorpresas, nuevas voces y mucho talento en la que nuestros coaches volverán a dar su mejor versión para conseguir a los mejores talents de la edición.

La Voz no es cuestión de suerte. Cientos de historias comienzan a escribirse mucho antes de llegar al escenario, y esta noche nuevos talents tienen la oportunidad de demostrar todo lo que llevan dentro frente a los cuatro coaches.

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Así llegan los equipos a la segunda noche de Audiciones

La primera gala deja el listón muy alto. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López empiezan a formar sus equipos entre plenos, bloqueos, superbloqueos, un megabloqueo y hasta un botón del arrepentimiento.

Pablo López llega a esta segunda noche con cuatro talents, mientras que Mika, Melendi y Lola Índigo cuentan con dos voces cada uno. Una lucha incansable en la que tendrán que rellenar sus filas con 14 artistas.

Esta noche, a las 22:00h segunda noche de Audiciones en Antena 3.

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