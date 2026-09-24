Capi Arenas, el productor de las estrellas, sobre un posible regreso de Mecano: "He sido uno de los que más cerca ha estado"

Miguel Ángel Arenas, conocido como Capi Arenas, es uno de los productores musicales más famosos de nuestro país. Con tan solo una mirada, sabía ver un artista donde apenas había una chispa inicial.

Su carrera comenzó llevando a Los Pecos. En muy poco tiempo consiguió convertir a Francisco Javier y Pedro José Herrero Pozo en uno de los dúos más conocidos de nuestro país.

Alaska, Alejandro Sanz o Mecano fueron algunos de sus grandes descubrimientos como productor. Tanto que fue Capi quien aconsejó a Mecano que Ana Torroja fuera su vocalista.

"En la entrega de los premios a la Excelencia, Ana Torroja dijo que era cantante por mí", afirma Capi Arenas, "en el momento en el que se juntó el talento de Nacho con su hermano y con la voz de Ana...".

Capi Arenas es hoy una de las personas que más cerca ha estado de convencer a Mecano de que vuelva, pero confiesa que no cree que sea posible: "Somos ya muy mayores". Según cuenta, hubo un momento en el que "se ponía una fortuna para que volvieran", pero alguien lo dijo antes de tiempo y se truncó. ¡Todos los detalles en el vídeo de arriba!