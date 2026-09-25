La "vida subterránea" descubierta por los bomberos de Ceuta: Cantidades insanas de colchones y comida

Este jueves, los Bomberos de Ceuta localizaron por casualidad un asentamiento clandestino en unas galerías subterráneas al acudir a extinguir un incendio. Se trata, en algunos casos, de antiguos túneles militares de la Guerra Civil española. Los bomberos que descubrieron el asentamiento calculan que entre 30 y 50 personas podían permanecer allí en condiciones de extrema precariedad.

Daniel Castillo es uno de los bomberos de Ceuta que accedieron a estos pasos subterráneos. En 'Espejo Público' ha explicado que una de las partes de la galería conecta directamente con la universidad de la ciudad, aunque el gran entramado se extiende desde la fachada de esta hasta la playa del Sarchal.

Fueron los propios alumnos de la universidad quienes avisaron de que habían visto humo, según ha explicado el bombero. "Cuando llegamos, lo primero que había eran chimeneas", ha relatado Castillo, en referencia al humo que emanaba del suelo desde distintos puntos.

A continuación, según relata, los bomberos localizaron el acceso a la galería y, al entrar, encontraron "una cantidad insana de colchones, enormes cantidades de comida, tablas de surf, aletas, pelotas de fútbol, ropa de todo tipo...". Un conjunto de objetos que Castillo ha definido como "una vida subterránea" instalada por los migrantes.

Sin embargo, no encontraron a nadie en el interior. El bombero ha explicado que, cuando se produce un incendio en un espacio confinado, "los gases hacen el ambiente irrespirable". "Se tienen que ir de allí", ha añadido.

Niega que entren migrantes a través de los túneles

Además, Castillo ha señalado que el túnel se encuentra en una zona de la bahía donde el viento sopla con "gran virulencia", lo que hace que la galería pueda convertirse en una conducción de humo. Los migrantes habrían abandonado el lugar ante el riesgo para su vida. De hecho, los bomberos tuvieron que acceder con equipos de respiración, según ha explicado Castillo.

Tras el hallazgo comenzaron a circular informaciones, alimentadas por el temor de algunos vecinos de Ceuta, que apuntaban a que estos túneles podían ser utilizados para la entrada de migrantes desde Marruecos. Castillo ha negado por completo esta posibilidad y ha explicado que las galerías no conectan con el país vecino. "Se encuentran literalmente en la parte más lejana de la frontera", ha señalado, descartando así las especulaciones sobre una posible conexión de estos túneles con Marruecos.

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