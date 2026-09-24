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Así ha sido la entrevista completa de Alejandro Amenábar en El Hormiguero

El director de cine ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su exitosa carrera y hablarnos de sus actuales proyectos profesionales.

Así ha sido la entrevista completa de Alejandro Amenábar en El Hormiguero

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha cerrado otra semana de éxito por todo lo alto con la visita de Alejandro Amenábar. El director de cine ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su exitosa carrera en el sector audiovisual.

El director ha comenzado hablando de Tesis, su primer gran éxito, con el que consiguió siete Premios Goya. Eso sí, la euforia y la sorpresa que se llevó esa noche le llevó a perder una de las estatuillas de fiesta por Malasaña. ¡Cree que acabó en un contenedor de basura!

goya perdido

Amenábar también ha recordado cómo fue trabajar con Nicole Kidman y Tom Cruise y nos ha desvelado que una de las cosas que más miedo le da, tanto en el cine como en la vida, es el agua, más concretamente, la estancada de lagos o mares.

Alejandro Amenábar nos ha regalado una noche llena de anécdotas, consejos y simpatía. ¡Qué lujo volver a contar con él en El Hormiguero! ¡Revive su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!

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