¿Por qué creen los niños que no les dejan votar?: "Porque si pudiera, votaría a Aitana"

Dicen que los niños nunca mienten y, por eso, Jimeno siempre elige buscar respuestas en ellos. Esta vez, con la excusa de las elecciones el próximo 29 de noviembre, le ha preguntado a los pequeños por qué no pueden votar.

"Porque los adultos son gente, nosotros somos... gentecilla", responde una de las niñas. Otros afirman que es mucha responsabilidad y que, "si el presidente es tonto, es tu culpa".

Jimeno les ha preguntado a quién votarían si pudieran. "Yo votaría a Aitana", confiesa una niña. Otros optan por opciones más exóticas: Bob Esponja. "Se liaría gorda", señala el pequeño.

Los niños no pueden votar, pero está claro que muchos no dejarán indiferentes cuando cumplan 18 años. ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!