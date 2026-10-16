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ACCIDENTE MORTAL

Continúa la investigación tras morir dos ancianos al desplomarse un ascensor en una residencia de mayores en Málaga

Una mujer de 82 años y un hombre de 91 murieron tras el accidente. Los otros cuatro afectados permanecen ingresados en la UCI. La Policía Nacional investiga las causas del desplome.

Residencia en Málaga

Dos fallecidos y cuatro heridos tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores en Málaga | Antena 3 Noticias

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Marta Casasús
Marta Casasús
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Sigue la investigación abierta tras la muerte de una mujer de 82 años y un hombre de 91 en el hospital tras el desplome de un ascensor en la residencia de mayores en Vélez-Málaga. Otras cuatro personas han resultado heridas y permanecen ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Axarquía en Málaga.

El accidente se producía a última hora de la tarde del miércoles. Seis personas quedaron atrapadas en el interior del ascensor, todas ellas con discapacidad, tuvieron que ser rescatadas por los bomberos. Aunque los seis afectados fueron evacuados con vida y trasladados al hospital, la evolución de dos de ellos fue desfavorable, y acababa en tragedia.

La mujer de 82 años fallecía poco después de su ingreso, mientras que el hombre de 91 años murió durante la madrugada. Los otros cuatro heridos son dos mujeres, de 69 y 78 años, y dos hombres, de 68 y 86.

Según la información facilitada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, presentan fracturas y lesiones en brazos y piernas y continúan ingresados en la UCI, pendientes de evolución.

Investigación para esclarecer el desplome

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar qué provocó el accidente. Agentes de la Policía Científica han inspeccionado las instalaciones para comprobar si pudo producirse una avería o existir algún problema relacionado con el mantenimiento del elevador.

La dirección de la residencia también está revisando lo ocurrido junto con la empresa encargada de los ascensores y el personal de mantenimiento. Según fuentes del centro, los registros disponibles indicaban que todo estaba en orden.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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