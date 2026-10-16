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OPERACIÓN MARRUECOS

La portavoz de JUPOL explica la nueva operación de las mafias en Ceuta: "Alquilan sus documentos y los envían por correo postal"

Laura García, portavoz de JUPOL, ha explicado que los marroquíes llegan a la península gracias a las mafias que se encargan en hacerles documentos falsos a cambio de una cantidad monetaria.

LAURA JUPOL EN ESPEJO

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Manuel Pinardo
Publicado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplaza este viernes a la ciudad autónoma de Ceuta, el ministro hará un recorrido institucional para visitar las infraestructuras policiales situadas en la zona del Tarajal.

El continuo aumento de asentamientos y suciedad en la ciudad en los barrios periféricos de la ciudad, ha originado una situación extrema de alerta. Por ello, Laura García, portavoz de JUPOL, ha explicado el recorrido del ministro del Interior: "Se va a encontrar lo que él permite, no sé si la visita la hará escondido como suele hacer o dará un paseo para darse una lluvia de realidad".

"Él cree que Ceuta es segura, porque la inseguridad es subjetiva, si esto fuera así, ¿Porqué no hace vida normal allí? Que se de un paseo", explica la portavoz.

La Policía detecta una operación de DNI falsos en Ceuta

La Policía Nacional, ha descubierto una nueva operación que ha llevado a la ciudad de Ceuta a tener entre cuatro y cinco detenidos al día, cuando lo normal era uno. La portavoz de JUPOL, ha explicado al detalle como operaban: "Traen documentación hecha desde Marruecos o Europa, de países como Italia o Francia, con esa propia documentación acceden a la península gracias a las mafias. Y, cuando estas mafias detectan que les han descubierto, cambian de país".

A su vez, explica que han podido detectar también, personas que "alquilan su documentación para, una vez la persona accede a la península, devuelven vía correo postal todo el documento a Marruecos o a Ceuta".

La respuesta de dos vecinas ceutíes

Ana y Laura, dos vecinas ceutíes que han escuchado toda la conversación de Laura García, han querido destacar que llevan desde el minuto uno pidiendo el estado de excepción: "¿Vamos a vivir amenazadas constantemente? Vamos a terminar mal. He dejado mucho dinero para comprar el local que tengo desde hace mucho tiempo por mi negocio y por culpa de esto no he podido firmarlo, me veo paralizada, no sabemos por donde va a salir", explica una de las dos vecinas.

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