Susanna Griso defiende a Margarita Robles por su gestión en Ceuta: "Ha estado muy sola en esta crisis"

Este jueves, desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumía de la "absoluta transparencia" con la que el Ejecutivo ha actuado desde el inicio de la crisis migratoria de Ceuta. Sin embargo, a lo largo de los 78 días que ha durado la crisis, hemos visto en ciertos momentos la incomodidad que la ministra de Defensa, Margarita Robles, mostraba ante todo lo relacionado con su gestión. Una actitud que ha suscitado preguntas sobre su "fidelidad al sanchismo" y su papel como "verso suelto".

Ahora, Robles figura como número dos en las listas del Partido Socialista por Madrid, por detrás de Pedro Sánchez, y el presidente habla de ella con agradecimiento. "Robles siempre ha estado ahí en todos los ámbitos", afirmaba. Este jueves, el director de 'La Razón', Paco Marhuenda, planteaba una teoría: "La quieren tener contenta para que deje de filtrar informaciones". Y es que la titular de Defensa censuró un informe secreto del CNI sobre Ceuta dos horas antes de que Sánchez la situara como número dos. Supuestamente, Defensa habría enviado el informe recortado.

Susanna Griso defendía firmemente a la ministra. "Creo que ha estado muy sola toda esta crisis", afirmaba en referencia a Ceuta. La presentadora recordaba la defensa que Robles hizo del CNI, pese a que el Consejo de Ministros sostenía que el organismo no había avisado. Sin embargo, respecto al informe aportado, que presuntamente ocultaría información, Griso sí reconocía que le parecía "sospechoso".

"Lo único que ha hecho ha sido una campaña de autobombo"

La analista política Pilar Losantos discrepaba de la percepción de la presentadora. "Yo es que no me la he creído nunca", afirmaba, antes de recordar un episodio protagonizado por la ministra durante la DANA de Valencia que, a su juicio,"le genero una crisis de reputación de un calibre tan sumamente inmenso que tardo en recuperarse precisamente hasta que llegó a Ceuta". La analista recordaba que la ministra bajó a un garaje donde había personas desesperadas que intentaban recuperar cadáveres y afirmó que la UME no estaba para limpiar garajes.

Para Losantos, la actuación de Robles durante la crisis no responde a su lealtad al CNI ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Lo único que ha hecho ha sido una campaña de autobombo para llegar a este punto", consideraba.

La directora adjunta de 'The Objective', Maite Rico, respaldaba esta perspectiva. "Ella es hábil, tiene una relación muy estrecha con Pedro Sánchez, creo que simplemente sabe jugar sus cartas", señalaba. Para Rico, su papel como "verso suelto" forma parte de la jugada.

La activista Afra Blanco intervenía para agradecer a Griso su coherencia. "Es verdad que siempre has defendido a Robles y hoy lo has vuelto a hacer", le decía. Un agradecimiento que hilaba con una indirecta al resto de colaboradoras, a quienes reprochaba cambiar de opinión en función de los movimientos de la ministra.

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