Gonzalo, el cantante que se reinventó con Verano Azul: "Estuve durmiendo en una tienda de campaña durante el rodaje"

Gonzalo Fernández Benavides triunfó en la década de los 80 con la canción '¿Quién piensa en ti?', pero detrás de este éxito se esconde una historia de una historia de declive y renacimiento. Una historia en la que no ha dejado de reinventarse.

Pese a la gran popularidad que alcanzó, su retirada para ir a la mili hizo que su éxito se esfumara. Un éxito que retomó con su aparición en la serie Verano Azul.

Durante aquel tiempo, Gonzalo atravesaba dificultades económicas y decidió pasar el rodaje en una tienda de campaña. "Estuvimos un mes para grabar un capítulo", afirma, "calculé lo que me iba a salir de hotel y decidí irme a una tienda de campaña con mis hijos".

Al poco tiempo, Gonzalo pasó a ser productor musical, llegando a descubrir a artistas como Ella baila sola. "Sus voces empastaban mágicamente", recuerda Gonzalo.

La historia de Gonzalo es la de un hombre que alcanzó el éxito en varias ocasiones y se supo reinventar otras tantas. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!