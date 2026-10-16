Pepi, ciudadana ceutí, denuncia la situación tras la crisis migratoria: "La solución pasa por expulsar a todos los invasores"

Pepi, una ciudadana de Ceuta que ya contó en La Mesa el miedo que sentía durante la crisis migratoria, ha regresado al programa para compartir cómo vivió la visita de los Reyes y denunciar que los problemas de la ciudad continúan.

Pepi relata su encuentro con los Reyes

La ciudadana ha explicado que regresó a Ceuta en cuanto supo que los monarcas visitarían la ciudad. Durante el recorrido por la Gran Vía, pudo saludar al rey Felipe VI, que le cogió la mano, y destacó también el gesto de los Reyes al acudir al cementerio musulmán de Sidi Embarek para mostrar sus respetos a las personas fallecidas.

"Me pareció un gesto muy humano, muy humano por su parte", ha señalado Pepi, que ha pedido que no se olvide la tragedia vivida en la ciudad.

"¿No le parece que se ha actuado demasiado tarde?"

Durante la conexión, Pepi ha preguntado a Susana Díaz si considera que se actuó demasiado tarde ante la crisis. La expresidenta andaluza ha reconocido que la respuesta llegó tarde y con errores: "Yo creo que hemos actuado tarde y mal, con muchos errores. Y no teníamos que haberlo hecho 75 días después, sino al día siguiente".

Pepi también ha alertado de la saturación de los recursos de acogida y ha defendido una solución contundente: "La solución para que Ceuta se normalice pasa por expulsar a todos los invasores. Ni más, ni menos".

En el debate, se ha reclamado además que se agilicen las medidas para gestionar las devoluciones a Marruecos y la situación de los menores, mientras Susana Díaz ha advertido de que el problema continúa en otras zonas de Ceuta, más allá de las playas.