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Emilio Gutiérrez Caba reacciona al ataque de ira de Mónica Medina: "Ya estaba violenta dentro del piso"

La expareja de Emilio Gutiérrez Caba está en pleno proceso de abandonar la casa del actor tras cuatro años de lucha judicial. Sin embargo, la tensión ha ido en aumento durante la mudanza y ha protagonizado un altercado con la prensa.

Mónica Médina

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mónica Medina, la expareja de Emilio Gutiérrez Caba, está en plena mudanza. Tras cuatro años luchando por quedarse en la casa que según ella Emilio le regaló tras su ruptura, finalmente ha accedido a marcharse.

Emilio Gutiérrez Cabo

La expareja de Emilio Gutiérrez Caba se marcha, pero deja claro que no está satisfecha con la decisión. Esta sostiene que, aunque el actor sea el propietario legal, ha sido ella quien ha pagado durante todos estos años.

Durante la mudanza, la tensión se ha palpado y Mónica Medina se ha mostrado indignada ante los medios. Tanto es así, que ha llegado a agredir a uno de los cámaras. "A ver si os morís todos", ha afirmado ante los periodistas.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Emilio Gutiérrez Caba, que se ha mostrado sorprendido ante las imágenes. "Sus razones personales tendrá, debe haber atravesado un mal momento psicológico", señala. El actor, además, afirma que, según los abogados, Mónica ya había adoptado una actitud violenta dentro del piso.

El ambiente se ha cargado hasta que Mónica ha estallado. ¡No te pierdas la reacción de Emilio Gutiérrez Caba a este inesperado ataque de nervios de su expareja!

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