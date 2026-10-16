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La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

Los coaches se enfrentan ante una de sus últimas oportunidades para terminar de conformar sus equipos.

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

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Roberto Fernández Ferreira
Roberto Fernández Ferreira
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Las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 están cerca de llegar a su final y, por lo tanto, los coches tienen cada vez menos oportunidades de cerrar sus equipos.

Melendi encabeza la tabla siendo el artista que más voces ha reclutado con un total de 10. Lola Índigo, Pablo López y Mika, por su parte, se encuentran un escalón por detrás con nueve talents.

Esta vez, los coaches se enfrentan a su penúltima oportunidad para cerrar sus respectivos equipos. ¡Sigue el minuto a minuto para enterarte de todo lo que sucede antes, durante y después de la gala!

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