Minuto a minuto
La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas
Los coaches se enfrentan ante una de sus últimas oportunidades para terminar de conformar sus equipos.
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Las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 están cerca de llegar a su final y, por lo tanto, los coches tienen cada vez menos oportunidades de cerrar sus equipos.
Melendi encabeza la tabla siendo el artista que más voces ha reclutado con un total de 10. Lola Índigo, Pablo López y Mika, por su parte, se encuentran un escalón por detrás con nueve talents.
Esta vez, los coaches se enfrentan a su penúltima oportunidad para cerrar sus respectivos equipos. ¡Sigue el minuto a minuto para enterarte de todo lo que sucede antes, durante y después de la gala!
Melendi da el sorpasso y se convierte en el coach con más talents
Melendi ha dado un golpe sobre la mesa durante las cuartas Audiciones a ciegas. El asturiano ha incorporado a Javier, Ismael y Ana a su equipo, alcanzando las diez voces y adelantando a Pablo López. ¡Solo le quedan cuatro huecos para completar su equipo!
¡La Voz afronta su quinta noche de Audiciones a ciegas!
La Voz continúa esta noche en Antena 3 con una nueva entrega de sus Audiciones a ciegas. Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López siguen buscando voces capaces de sorprenderles y convencerles de que merecen un hueco en sus equipos. ¡La competición está cada vez más emocionante!
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