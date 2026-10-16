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Tamara Falcó recuerda las "500 veces" que su hermana Ana se golpeó contra una pared mientras lo grababa: "Gracias a mí, no es rara"

Tamara Falcó ha contado una loca historia de su infancia en la que su hermana Ana se golpeaba una y otra vez contra una pared buscando un millón de pesetas.

Tamara Falcó en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

A raíz de un vídeo viral en la que una chica recibe el golpe de un columpio, Tamara Falcó ha recordado un incidente que protagonizó cuando era pequeña. O, más bien, que protagonizó su hermana Ana.

Durante la tertulia de El Hormiguero, Tamara ha contado la que para ella fue "la mejor caída del mundo contra la pared". Sin embargo, en ese momento no tenía una cámara para grabarlo: una pena teniendo en cuenta que quería enviarlo al programa Vídeos de primera para hacerse con el millón de pesetas que se llevaba el telespectador con el vídeo más gracioso.

De este modo, las hermanas se dispusieron a "repetirlo 500 veces". Aún así, "no había ni una toma decente"; aunque, lo que sí sucedió, al modo de ver las cosas de Ana, es que dejó de ser "un genio". Una realidad que ella ve de otra manera: "Gracias a mí, no es rara".

Puedes ver esta historia completa dando play al vídeo de arriba.

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