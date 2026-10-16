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La Voz entra en la recta final de las Audiciones: ¿conseguirá algún coach cerrar su equipo esta noche?

Llegan las penúltimas Audiciones a ciegas de La Voz con los equipos cada vez más completos. Melendi está a solo cuatro voces de cerrar el suyo y esta noche podría haber grandes sorpresas.

Lola Índigo en las Audiciones a ciegas de La Voz

La Voz entra en la recta final de las Audiciones: ¿conseguirá algún coach cerrar su equipo esta noche?

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Celia Gil
Celia Gil
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La Voz entra en la recta final de las Audiciones a ciegas. Cada vez quedan menos huecos disponibles en los equipos y los coaches tienen que afinar sus decisiones para conseguir las mejores voces del país.

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López vuelven a sus sillones dispuestos a todo. Las estrategias, los bloqueos y los piques pueden ser decisivos en una noche en la que alguno de ellos podría conseguir completar su equipo de catorce talents.

La competición está más ajustada que nunca y cada actuación puede cambiarlo todo. Nuevas voces llegan al escenario con un único objetivo: conseguir que alguno de los coaches pulse el botón y cumplir su sueño de entrar en La Voz.

Así llegan los equipos a las penúltimas Audiciones de La Voz

  • Melendi parte con ventaja y se convierte en el coach más cerca de completar su equipo. El asturiano cuenta con diez talents. Solo necesita cuatro voces más para alcanzar los catorce integrantes.
  • Pablo López llega con nueve talents a la penúltima noche de Audiciones. El malagueño tiene todavía cinco huecos disponibles para completar sus filas.
  • Lola Índigo también suma nueve voces. La coach granadina afronta esta nueva noche con cinco plazas por cubrir.
  • Mika cuenta con nueve talents por lo que necesita cinco voces más para completar su equipo.

Quién puede cerrar primero su equipo

Con cada vez menos plazas libres, los coaches deben decidir con cuidado a quién eligen. Cada botón que pulsen reduce el número de huecos que les quedan para formar su equipo.

Melendi es el único que tiene cuatro plazas libres, una menos que el resto. Si suma sus cuatro voces, completaría su equipo de 14 talents.

Los nuevos concursantes subirán al escenario con un objetivo: conseguir que algún coach pulse el botón y entrar en La Voz.

Con los cuatro equipos cada vez más cerca de cerrarse, la gran pregunta es quién conseguirá ser el primero en alcanzar las catorce voces. ¿Lo logrará alguno esta noche?

Melendi se define como un "asturiano adorable" en las palabras encadenadas de La Voz

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