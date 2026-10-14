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El detonante de la ruptura entre Tana Rivera y Roca Rey: "A él le molesta tanta exposición mediática"

La relación entre Roca Rey y Tana Rivera se ha roto. Aparentemente, fue el diestro el que decidió cortar con su pareja tras una supuesta discusión.

Tana Rivera y Roca Rey

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Tana Rivera y el torero Roca Rey ya no están juntos. Pese a que en pocos meses se habían convertido en una de las parejas más mediáticas de nuestro país, ahora ambos parecen querer tomar caminos por separado.

Roca Rey y Tana Rivera

Pilar Vidal desvelaba ayer la noticia, afirmando que fue el diestro el que tomó la iniciativa de romper la relación. Según nuestra colaboradora, la presión mediática pudo hacerle sentir que todo iba "demasiado rápido".

El presunto detonante de la ruptura fue una discusión entre Roca Rey y Tana Rivera. Según cuenta Isabel Rábago, la relación comenzó a decaer a partir de la corrida Goyesca organizada por la familia Rivera.

"A él le molesta tanta exposición mediática", afirma Isabel Rábago. Una presión que le habría llevado a romper su relación con la hija de Fran Rivera.

Ahora, todos los ojos están puestos en la pareja, que aún no se ha pronunciado acerca de la noticia. ¡Dale al play para ver la noticia al completo!

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