Moisés, en vilo por el final de AlaZ: “Hay empate, pero no sabemos qué va a hacer David”

A David y a Moisés les sucede cada cierto tiempo que en dos programas seguidos repiten prácticamente el guion… pero cambiándose los papeles. Los dos concursantes han llegado al desenlace de este AlaZ con empate a 22 aciertos, como en el pasado duelo. En el anterior, el riojano tuvo la decisión final de firmar esas tablas. Esta vez ha sido el barcelonés quien ha escrito la jugada definitiva, con un bote de 1.156.000 euros en juego.

El duelo ha estado lleno de emoción y de grandes jugadas. La mejor de David ha llegado en su segundo turno, con diez respuestas seguidas. Misma cantidad de aciertos ha sumado Moisés justo a continuación, en una tarde que se le ha dado tan bien que ha completado la primera ronda con 22 letras en verde en sólo cuatro turnos. Parecía tan enchufado como con la canción de Ramones que le ha tocado en La Pista.

El riojano se ha dado un margen antes de plantarse. Ha esperado a ver cómo avanzaba David, hasta que ha llegado a igualarle. Entonces sí, confiando en el empate, ha dejado pasar lo que le quedaba de tiempo.

“Hay empate, pero no sabemos qué va a hacer David”, ha resumido Roberto Leal. Efectivamente, el barcelonés tenía la última palabra. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!