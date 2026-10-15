Madre de la joven exmoderadora de contenido que se ha quitado la vida: "No nos decía lo que veía porque no quería preocuparnos"

Inés, una joven de 34 años que vivía en Lyon, se ha quitado la vida tras varios años trabajando como moderadora en redes sociales. Ahora, quiere continuar la denuncia por la muerte de su hija y exigir responsabilidades tanto en la vía laboral como en la penal.

Mercedes, la madre, asegura que Inés ya había intentado suicidarse y denuncia que no recibió apoyo de la empresa. "Había un psicólogo, pero no se le podía ver al instante, tenía que pedir hora", afirma Mercedes, "mi hija pensaría que era lo suficientemente fuerte".

Inés evitaba preocupar a su madre por los contenidos que tenía que revisar en su puesto. Sin embargo, esta sabía que se trataba de cientos de videos diarios de contenido explícito y violento. "Había vídeos de abuso infantil, homicidios violentos, suicidios...", señala Mercedes.

La familia no puede asegurar que la muerte esté directamente relacionada con su labor para Meta, pero sí cuestiona el impacto de este tipo de empleos en la salud mental.