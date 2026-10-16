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Javier Nart acusa al Gobierno de mentir sobre Marruecos: "Esto es una vergüenza"

El eurodiputado critica la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y cuestiona por qué no se desplegó el Ejército durante las horas de mayor tensión.

Javier Nart acusa al Gobierno de mentir sobre Marruecos: "Esto es una vergüenza"

Javier Nart acusa al Gobierno de mentir sobre Marruecos: "Esto es una vergüenza"

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Alejandro Hergon
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Javier Nart ha cargado contra el Gobierno por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha defendido que lo ocurrido no fue un simple incidente migratorio, sino una forma de "guerra híbrida" por parte de Marruecos.

Nart acusa a Marruecos de utilizar la inmigración como arma

El eurodiputado ha señalado que la Unión Europea considera la utilización de la inmigración como un arma una forma de guerra híbrida. En este sentido, ha calificado de "cósmica" la responsabilidad de Marruecos y ha cuestionado que el Gobierno español describiera lo sucedido como un episodio puntual.

"¿Por qué no se desplegó el Ejército durante 10 horas?"

Nart también ha puesto el foco en la actuación de las Fuerzas Armadas durante la crisis. "Si el ejército de España tiene como función el mantenimiento y la defensa de nuestras fronteras [...] ¿por qué no se desplegó el ejército durante 10 horas?", ha preguntado.

Por último, ha criticado que el Ejecutivo siga hablando de un incidente migratorio y ha reclamado la devolución de quienes entraron irregularmente, apelando a la normativa europea. "Esto es una vergüenza, tenemos un gobierno que nos miente", ha concluido.

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