El emotivo mensaje de Koke tras la muerte de su madre: "D.E.P. Bonita de Dios"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, ha escrito un emotivo mensaje junto a su hermano Borja (segundo entrenador del Juvenil A) para dar las gracias tras el fallecimiento de su madre.

"Han sido días muy difíciles, de esos en los que cuesta encontrar las palabras. De ella aprendimos los valores que nos acompañan cada día y que intentamos transmitir en todo lo que hacemos. Su ejemplo, su manera de entender la vida y todo lo que nos ha enseñado permanecerán siempre con nosotros", compartió Koke con sus más de 2,3 millones de seguidores en Instagram. Koke y Borja se despidieron de su madre con un emotivo "D.E.P. Bonita de Dios".

Ana Merodio Borja murió con 65 años en la mañana del martes 13 de octubre, horas antes del partido de Champions League que midió al club colchonero contra el Manchester United. Los jugadores del Atlético le dedicaron el triunfo por 2-0 a Koke y Borja, y su madre fue homenajeada con un minuto de silencio en el estadio Metropolitano.

Mensaje completo de Koke y Borja Resurrección

"Han sido días muy difíciles, de esos en los que cuesta encontrar las palabras.

Ana, nuestra madre, ha sido y será siempre una parte fundamental de quienes somos. De ella aprendimos los valores que nos acompañan cada día y que intentamos transmitir en todo lo que hacemos. Su ejemplo, su manera de entender la vida y todo lo que nos ha enseñado permanecerán siempre con nosotros.

Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño recibidas. Tanto nosotros como mi familia hemos sentido muy cerca vuestro afecto, y en momentos como este significa mucho más de lo que las palabras pueden expresar.

Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por hacernos sentir tan queridos en unos días tan duros.

D.E.P.

Bonita de Dios".