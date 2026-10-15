Tana Rivera, cuando le preguntan por los rumores de ruptura con su novio, Roca Rey: "Yo estoy muy bien"

Después de seis meses de noviazgo que se ha ido afianzando a pasos agigantados hasta el punto de que hace dos semanas comenzaron a surgir rumores de boda, Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey han roto. Una sorprendente e inesperada noticia que revelaba en primicia este martes el portal Vanitatis, apuntando que habría sido el torero el que, sobrepasado por lo rápido que estaba yendo todo entre ambos, habría decidido poner punto y final a su historia de amor para centrarse en su profesión, dejando completamente descolocada a la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, que cada vez pasaba más tiempo en la finca que el torero posee en Sevilla.

Tana Rivera y Roca Rey en la plaza de toros | Gtres

Una ruptura que según ¡Hola! no sería tal ni tampoco definitiva como se ha aventurado a afirmar la periodista Pilar Vidal, ya que según fuentes cercanas a la pareja ha sabido que no se trata de un punto y final, sino de un impass tras una fuerte discusión que se habría producido hace unos días.

En medio de este aluvión de informaciones sobre su ruptura con Roca Rey, Tana ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press en Madrid y, tranquila y firme. "No, yo no voy a decir nada porque es que yo nunca digo nada" ha explicado sin confirmar o desmentir qué hay de cierto en que su relación con Andrés habría llegado a su fin después de seis meses juntos.

Tana Rivera haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Sin embargo, y a pesar de su negativa a entrar en detalles sobre su relación, sí ha confesado con una tímida sonrisa que "yo estoy muy bien, sí, la verdad", lo que deja entrever que su crisis con el torero podría dar paso a una inminente reconciliación.