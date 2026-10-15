Nuevo éxito para La bola negra, Mejor Largometraje de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Hamptons

La bola negra sigue imparable y Javier Calvo y Javier Ambrossi han recibido un nuevo premio tras alzarse como Mejor Largometraje de Ficción en la 34 edición del Festival Internacional de Cine de Hamptons.

Un galardón que se suma al de Mejor Dirección en Cannes o el Premio del Público en Toronto. Además de ser la candidata española elegida para representar a España en los Oscar como Mejor Película Internacional.

Un total de 140 películas se presentaron al Festival Internacional de Cine de Hamptons. El jurado compuesto por Cara Cusumano, Jeremy O. Harris y David Rooney definió La bola negra en un comunicado como un "tríptico de deseo gay, memoria gay y resistencia gay que teje una historia épica utilizando historia revisionista y construye un clímax emocional que desgarra hasta lo más profundo".

Y añadió: "Los Javis continúan el legado de lo que Almodóvar hizo por la representación queer en el cine español: esto es lo que somos después de Franco. Tenemos nuestras historias que contar y ya no nos callaremos. En un momento en que el fascismo llama a nuestras puertas, tener una película que muestre tanto el acto de resistencia como el amor a la resistencia resulta increíblemente urgente y esencial para este momento".