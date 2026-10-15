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Vicente Vallés valora la crisis de la vivienda en España: "Hace falta un acuerdo nacional"

La crisis de la vivienda en España es uno de los temas más candentes hoy en día y Vicente Vallés ha dado su punto de vista sobre la situación en su visita a El Hormiguero.

Vicente Vallés en El Hormiguero

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Borja Tamayo
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La crisis de la vivienda ha estallado a nivel social, llevando a la gente a las calles de todo el país. Un estallido que provocó, a su vez, la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Debido a ello, no es extraño que Vicente Vallés, como periodista, haya entrado a valorar la situación tanto en el presente como de cara al futuro.

Pablo Motos le ha preguntado sobre la aprobación de los decretos planteados por el Gobierno, cuestionando si serían lo suficientemente efectivos como para paliar la crisis. "Si entendemos la solución como algo que va a ocurrir en poco tiempo, no", comenzaba explicando: "No sé decirte cuál es la solución al problema de la vivienda, sí sé decirte que en un año no se resuelve".

La construcción de más viviendas se presenta, a modo de ver de Vallés, como una de las medidas "ineludibles". Mientras que otras, como topar el precio de los alquileres, no tiene tan claro que vayan a funcionar: "Es muy complicado y los propios economistas discuten sobre cuáles son las medidas más oportunas".

Sea como sea, lo que Vicente Vallés tiene claro es que "hace falta un acuerdo nacional" para abordar la crisis y, efectivamente, caminar en la dirección correcta de la mano.

Tienes sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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