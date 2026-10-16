Afra Blanco responde a las críticas del PP: "Que nos explique de una puñetera vez qué sacrificios va a pedir a los españoles"

El Partido Popular ha cargado en redes sociales contra la activista y sindicalista Afra Blanco tras un mensaje publicado en X en el que insinuaba que los "sacrificios" de los que habla el PP se traducirán en recortes. El partido le ha respondido con un mensaje en el que afirma: "Eres sindicalista y de izquierdas, ya sabemos que tú de sacrificios no eres".

Susanna Griso le ha preguntado a Afra Blanco por este cruce de reproches y la activista ha explicado que se limitó a relatar unas palabras de Alberto Núñez Feijóo en las que habló de sacrificios. "De verdad, ¿el problema cuál es?", se ha preguntado, antes de repetir las declaraciones del presidente del PP, quien aseguró que, si llega al Gobierno, estará al frente de un Ejecutivo que pida sacrificios.

"El problema es que yo quise escuchar lo que dijo Feijóo y se lo afeé. Cuando señalas a Feijóo, el Partido Popular se enfada y te señala", ha explicado. Más allá de la respuesta del partido, Blanco se queda con una cuestión: "Lo importante es que nos explique el PP de una puñetera vez qué sacrificios va a pedir a los españoles".

Choque con Elisa Beni: "A mí no me llames desquiciada"

Susanna Griso se ha solidarizado con la activista y ha asegurado que no entiende que desde la cuenta oficial de un partido se responda de esa manera. Sin embargo, Elisa Beni ha mostrado una postura muy diferente.

La periodista ha criticado la actitud de Afra Blanco y ha llegado a llamarla "desquiciada". Ante estas palabras, la activista le ha respondido: "Te voy a pedir que corrijas inmediatamente, a mí no me llames desquiciada".

Blanco también le ha reprochado que defendiera la actuación del PP en este enfrentamiento. Finalmente, Elisa Beni ha zanjado la discusión asegurando: "No me voy a sororizar con una persona que es así", en referencia a Afra Blanco.

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