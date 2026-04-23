Las pruebas que ha presentado el antiguo promotor de Andy y Lucas contra Lucas en el juicio: "Me va a tener que pagar"

La polémica entre el cantante Lucas González y Pol, su supuesto expromotor continúa. El conflicto gira en torno a 400.000 euros de su última gira que según Pol nunca recibió. Sin embargo, primero deberá probarse si hubo o no una relación profesional realmente entre ellos.

Según la documentación que ha salido a la luz, existiría un contrato firmado en noviembre de 2023 que vincularía al promotor con el dúo Andy y Lucas, apenas días después de anunciar su separación. Dicho acuerdo incluiría la gestión de todos los eventos, incluida su gira de despedida. "Es evidente que me va a tener que pagar porque yo he hecho el trabajo", afirma Pol.

Sin embargo, la versión del artista es completamente distinta. A través de un burofax enviado días antes del primer concierto de la gira en Cádiz, la defensa de Lucas niega cualquier tipo de relación contractual con el promotor, asegurando que nunca existió tal vínculo.

Este enfrentamiento abre una nueva polémica en la vida de Lucas, que parecía haber superado ya todo lo relacionado con la separación del dúo. Todo apunta a que será la justicia quien determine finalmente quién tiene la razón.