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Mejores momentos | 23 de abril

El homenaje de Jorge Cadaval a su padre en Pasapalabra: “Me ha dejado una herencia maravillosa”

El humorista ha explicado cómo, de forma inesperada, ha acabado luciendo una sudadera con una fotografía de su padre.

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El homenaje de Jorge Cadaval a su padre en Pasapalabra: “Me ha dejado una herencia maravillosa”

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Alberto Mendo
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Qué mejor forma de asegurar las risas en Pasapalabra que con el regreso de Los Morancos como invitados. Jorge y César Cadaval han vuelto al concurso, otra vez en equipos diferentes, y han demostrado desde el principio que lo más imprevisible puede ocurrir en el plató. Además, han llegado en un programa que ha comenzado muy tranquilo tras el empate entre David y Javier en el pasado Rosco.

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Los Morancos se han contagiado de esa calma, aunque Jorge ha revelado una anécdota que le ha ocurrido justo antes de salir al plató: llevaba pensado un look…, pero se lo ha tenido que cambiar casi en el último momento. Ha acabado luciendo una sudadera con mucho valor sentimental porque aparece una fotografía de su padre: “Una categoría máxima”.

El cómico, de forma inesperada y aprovechando la circunstancia, ha hecho un conmovedor homenaje a Juan Cadaval. “Mi padre me ha dejado una herencia maravillosa de buenos hermanos, buen cariño, buena educación y buen rollo en la familia”, ha afirmado. ¡Revive este precioso momento al completo en el vídeo!

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